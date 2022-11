Frauen-Union sieht in Berlin die große Show

Unter dem Motto „Liebe ist stärker als die Zeit“ haben die Frauen „die spektakulärste Show in Europa“ gesehen. Sie genossen extravagante Kostüme, atemberaubende Bühnenbilder und artistische Höchstleistungen, die sie zum Staunen brachten und ihnen ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zauberten. Es war einfach fantastisch, so die Teilnehmer, die die Show im Friedrichstadtpalast verfolgten. „Ein tolles Bühnenbild und eine tolle Stimmung. Eben ein Erlebnis für alle Sinne“, so Annegret Jürgenliemke, Vorsitzende der Frauen-Union Schloß Holte-Stukenbrock.

Zum Inhalt: Das Leben von Cameron ist wie seine Bilder: aufregend und voller leuchtender Farben. Mit seiner Muse fliegt der berühmte Fotograf um die Welt. Sie ist alles, was er liebt und Inspiration für seine Kunst. Als er seine Muse verliert, reißt es sein Glück in Stücke. Liebe ist stärker als die Zeit, das erlebt Cameron hautnah. „Arise“ bedeutet aufzustehen, nicht aufzugeben, sich den Glauben an die unsterbliche Kraft der Liebe zu bewahren.

Der zweite Tag in Berlin bescherte den Teilnehmern eine Bus-Stadtführung und anschließend eine Schifffahrt auf der Spree, wo man auch noch mal alle Sehenswürdigkeiten der Bundeshauptstadt genießen konnte. Anschließend war Freizeit angesagt. Am dritten Tag hieß es nach einer weiteren Freizeit, Abschied von Berlin zu nehmen, bevor es wieder zurück in die Heimat ging. Alles in allem, war man sich einig, war das wieder eine gelungene Fahrt der Frauen Union.