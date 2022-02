"Freiräume geben"

Die wohl wichtigste Frage stellte David am Ende des Gesprächs: „Wann kommt der Spielplatz denn?“, wollte der Junge wissen und ließ damit die Ungeduld erkennen, die 42 Kinder der Niehaussiedlung jüngst mit einem Brief und Unterschriftenliste an Bürgermeisterin und Fraktionen zum Ausdruck gebracht haben.

Viel zu lange dauert den Kindern an der Luisenstraße der spielplatzlose Zustand. Vor allem aber die politische Diskussion um die Gestaltung des Geländes an der Langen Straße haben sie kritisiert. Und die SPD stimmte am Mittwoch beim Ortstermin, zu dem Fraktionsvorsitzender Carsten Heidemann auch SPD-Landtagskandidaten Thorsten Klute eingeladen hatte, in diese Kritik ein. Heidemann will den Ball der CDU zuspielen, die Standort und Kosten infrage gestellt hatte.