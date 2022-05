Freunde kommen dafür von weit her

Das Haller Stadtfest "Haller Willem" ist eröffnet. Zwei lange Corona-Jahre war Zwangspause. Jetzt darf gefeiert werden. Freunde von Halle reisen dafür von weit her an.

Stadtfest „Haller Willem“ ist eröffnet - Verkaufsoffen an Christi Himmelfahrt

Oh, wie ist das schön! Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause können die Haller endlich wieder ihr Stadtfest feiern. Der Auftakt am Mittwoch war nicht nur von sehr annehmbaren Wetterverhältnissen, sondern auch von großer Herzlichkeit geprägt.

Kinder der Kita Stockkämpen treten zur Eröffnung des Stadtfestes "Haller Willem" auf. Foto: Stephan Arend

Die Menschen freuen sich, dass sie sich endlich ein Stück ungezwungen begegnen können sowie alte oder auch neue Freundschaften am Bierstand, bei einem schönen Glas Wein oder auch einem leckeren Essen der Haller Gastronomie genießen können. Bürgermeister Thomas Tappe verströmte schon bei der Eröffnung auf der Bühne auf der Bühne auf dem alten Busbahnhof beste Laune, denn er konnte auch viele besondere Gäste beim „Haller Willem“-Fest begrüßen.

Aus der französischen Partnerstadt Ronchin war eigens der dortige Partnerschaftsbeauftragte Georges Major angereist. Und aus dem lettischen Valmiera ist gleich eine fünfköpfige Delegation mit Vertretern der Kultur- und Tourismusverwaltung sowie der Jugendarbeit angereist.

Traditionsreiche Baumpflanzung auf dem Alten Friedhof: (v.l.) Tom Upners und Sanita Loze aus Valmiera, Bürgermeister Thomas Tappe, Georges Major (Ronchin) sowie die Volksbank-Vorstände Harald Herkströter und Dennis Blomeyer. Foto: Stephan Arend

Das Haller Stadtfest hat seine Rituale. Dazu gehören zum Beispiel die Auftritte von Kita-Kindern zur Eröffnung oder die traditionelle Baumpflanzung im Skulpturenpark. Da waren dann nicht nur die Volksbank-Vorstände, sondern beim ersten Wässern auch die Freunde aus den Partnerstädten dabei. Andere genossen die ersten Auftritte von Bands. Am Feiertag Christi Himmelfahrt haben die Haller und ihre Gäste die Auswahl aus einem äußerst vielseitigen Stadtfest-Programm, manche werden auch mit einer Dampflok auf der „Haller Willem“-Strecke anreisen. ­ Auch das Shopping in Haller Geschäften ist am Feiertag möglich.

Auftritt von der heimischen Band Broken Bread am Mittwochabend auf der Haller-Willem-Bühne Die achtköpfige Steinhagener Band hat sich seit 15 Jahren dem Irish Folk verschrieben. Foto: Stephan Arend

Das Programm am Donnerstag (Christi Himmelfahrt):

Haller Willem Bühne 11.30 Uhr: Auftritt Megaforte. Blasmusik mal anders. 12 Uhr: Rock bis Pop mit Band in the Box.

13.30 Uhr: Modenschau des Berufskollegs Halle.

14.30 Uhr: Jazz und Modern Dance mit SC Halle.

15.30 Uhr: Wiederholung Modenschau.

16.30 Uhr: Auftritt Volkstanzkreis Halle.

17.30 Uhr: Band Beatlejuice präsentiert Beatles-Songs.

20 Uhr: Soul Inside.

Rathausbühne:

11 Uhr: Oekumenischer Gottesdienst.

12 Uhr: Verleihung Heimatpreis.

15 Uhr: Musik- und Tanzprogramm mit Kita Künsebeck sowie der OGS und Grundschule Lindenschule.

16 Uhr: Familien Rock‘n‘Roll mit KraWallo.

17.30 Uhr: Kabarett- und Comedyduo Weibsbilder.

20.30 Uhr: „i.o. band“