Froli spendet Familie eine Nacht bei Löwen

Nach zweijähriger Corona-Pause konnte am ersten Oktober-Sonntag wieder der große Erntedankumzug in Liemke stattfinden. Mit dabei war auch der Förderverein der Michaelschule Liemke, der eine Verlosung organisiert hat, für die das Unternehmen Froli den von vielen begehrten Hauptpreis gespendet hat – eine Übernachtung im Safariland Stukenbrock für eine Familie mit zwei Kindern. Das hat seinen besonderen Reiz, weil in Lodges geschlafen wird. Und das in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Löwen, Geparden und Affen.

Über den Hauptgewinn freuen sich Emely, Nicole und Cord Seja. Jetzt wurde die Urkunde von Froli-Geschäftsführerin Dr. Margret Fromme-Ruthmann an Familie Seja mit dem Förderverein der Michaelschule Liemke übergeben. Der Gewinn soll schon bald eingelöst werden. Natürlich kommt auch Emelys Bruder mit, um einen ganzen Tag und eine Nacht Abenteuer im Safariland zu erleben.