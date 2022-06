Frontal gegen Baum: Schwerer Unfall in Borgholzhausen

In der Nacht zu Samstag ist es auf der Osnabrücker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde verletzt.

Etwa gegen 2.25 Uhr befuhr nach Polizeiangaben ein 20-jähriger Autofahrer aus Borgholzhausen - aus Dissen kommend - die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Borgholzhausen-Bahnhof. Kurz vor der Einmündung Heideweg kam er aus unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Sein Wagen schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der verletzte Fahrer wurde später von Ersthelfern in einem angrenzenden Straßengraben aufgefunden.

Suchmaßnahmen nach weiteren Personen

Da nach Eintreffen der Polizei und der Rettungsdienste nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich neben dem Unfallverursacher noch mehr Personen in dem Fahrzeug befanden, wurden Suchtrupps der Feuerwehr und zudem ein Polizeihubschrauber zur Absuche des Umfelds eingesetzt. Da die Suche erfolglos blieb gehen die Beamten von einem Alleinunfall aus.

Anzeichen auf Alkoholkonsum

Der Fahrer wies laut Polizei Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Eine Entnahme von Blut wurde angeordnet. Der Mann wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der total beschädigte Pkw wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

Die Unfallstelle musste zwischenzeitlich vollgesperrt werden. Zeugen zum Unfallgeschehen melden sich bitte bei der Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241/8690