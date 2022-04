"Frühlingserwachen" in der Lederfabrik

Nicht nur bei Karena Collet stapeln sich die Arbeiten der vergangenen zwei Jahre in ihrem Atelier in der Alten Lederfabrik an der Alleestraße. Das kreative Schaffen in der Kunstszene hat sich auch durch Corona nicht ausbremsen lassen. Aber man konnte es kaum zeigen – geschweige denn etwas verkaufen. Das wird sich am Wochenende nach Ostern ändern: Zum ersten Mal nach zweijähriger Pause laden die Stadt Halle und die Künstler in der Lederfabrik für den 23. und 24. April wieder zum „Frühlingserwachen“ ein.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar