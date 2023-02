Kicker jubeln für die Klassen 2a und 3c an der Grundschule in Schloß Holte-Stukenbrock

Die Klasse 3c erreichte beim Fußballturnier der Klassen 3 und 4 an der Pollhansschule den 1. Platz.

Denn es geht um Urkunden, Pokale und Süßigkeiten. Im Modus 6 plus 1 haben die Klassen „Jeder gegen Jeden“ gespielt und so die Plätze ermittelt. In jeder Mannschaft mussten mindestens zwei Mädchen sein. Gespielt wurde 12 Minuten. Siegessichere Klassen mussten einsehen, dass auch andere gut dribbeln und das Tor treffen können.