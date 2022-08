In der Nacht zu Samstag ist bei einem Unfall auf der Paderborner Straße ein 21-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden.

Unfall in der Nacht zu Samstag auf der Paderborner Straße in Schloß Holte-Stukenbrock

Auf der Paderborner Straße ist am Samstagmorgen ein 21-jähriger Fußgänger von einem Autofahrer erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war um 4.58 Uhr am Samstagmorgen ein 57-jähriger Augustdorfer mit seinem Pkw außerhalb geschlossener Ortschaft auf der Paderborner Straße aus Richtung Stukenbrock-Senne kommend in Fahrtrichtung Stukenbrock unterwegs. Etwa 150 Meter vor dem Kreisverkehr kamen ihm auf seiner Seite zwei Personen zu Fuß entgegen. Einen der beiden Fußgänger hat der Autofahrer erfasst. Der schwer verletzte 21-jährige Fußgänger wurde vom Rettungsdienst in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht.