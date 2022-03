Auf der Ströher Straße ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 52-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden ist.

Unfall auf der Ströher Straße in Steinhagen

Zum Unfallzeitpunkt am Donnerstagabend gegen 18.55 Uhr befuhr eine 69-jährige Autofahrerin mit ihrem VW die Ströher Straße in Richtung Ackerstraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der 52-jährigen Fußgängerin, die am rechten Fahrbahnrand spazieren ging.

Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.