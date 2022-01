Fußgängerin stoppt Sennebahn für eine Stunde

Eine 76-jährige Fußgängerin hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr für mehr als eine Stunde den Zugverkehr der Sennebahn auf der Strecke Bielefeld-Paderborn lahmgelegt. Die Frau ging an der Oerlinghauser Straße über die Bahnschienen, woraufhin der Lokführer der Sennebahn, die aus Richtung Bielefeld kam, eine Vollbremsung hinlegen musste. Die Frau blieb unverletzt.

Polizisten leiteten den Verkehr an beiden Seiten des Bahnübergangs um, nachdem der Lokführer der Sennebahn nach einer Vollbremsung stehen bleiben uns auf Ablösung warten musste.

Der Zug blieb nach dem Überqueren der Straße stehen, nur etwa 50 Meter vom Bahnhof entfernt. Offenbar ist es Vorschrift, dass nach einer Gefahrenvollbremsung der Lokführer nicht weiterfahren darf, sondern auf Ablösung warten muss.

Die Schranken an der Oerlinghauser Straße blieben für eine Stunde gesenkt und auch der Zug stand in dieser Zeit. Dadurch kam es zu Verzögerungen der nachfolgenden Züge, die Strecke ist an dieser Stelle eingleisig.

Polizisten haben den Verkehr zu beiden Seiten des Bahnübergangs an der Oerlinghauser Straße umgeleitet. Foto: Monika Schönfeld

Die Polizei hat den Verkehr an diesem neuralgischen Punkt umgeleitet. Autofahrer, die aus Richtung Autobahn 33 und Oerlinghausen kamen, wurden nach rechts über die Straße Am Bahndamm um den Bahnhof herum geleitet, die Fahrzeuge aus der Gegenrichtung wurden an der Kreuzung der Bahnhofstraße mit der Oerlinghauser Straße abgefangen und über die Sender Straße geleitet.