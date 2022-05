Gartenhaus lichterloh in Flammen

Mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehrlöschzüge Versmold und Oesterweg wurden am Samstag gegen 17. 40 Uhr zu einem Brand in einem als Gartenhaus genutzten Nebengebäude in der Mittelstraße in Versmold gerufen. Da das Haus unbewohnt ist, wurde niemand verletzt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar