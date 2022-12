Gäste zeigen Herz für bedürftige Familien

Werner Mersch (Wein Guerilla) und die Band „4 Soul“: Benefiz-Aktion am verkaufsoffenen Sonntag in Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Mit einer Benefiz-Aktion am verkaufsoffenen Sonntag in Stukenbrock haben Werner Mersch, Inhaber der Vinothek „Wein Guerilla“ und die Sänger der Band „4 Soul“ den Caritas-Warenkorb in Schloß Holte und Stukenbrock unterstützt.

Von Monika Schönfeld