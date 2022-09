Gebet am Grab des Großvaters

Bewegende Momente in der Gedenkstätte Stalag 326 in Schloß Holte-Stukenbrock und auf dem Friedhof: Shahnazar İsmayilovs Familie nimmt Abschied

Schloß Holte-Stukenbrock

Khalil Ibrahimov steht an der Grabreihe auf dem Ehrenfriedhof Sowjetischer Kriegstoter, in der sein Großvater liegt und rezitiert Zitate aus dem Koran vom Handy. Zwei Enkelkinder von Shahnazar İsmayilov, eine Urenkelin und ihr Mann sowie zwei Ur-Ur-Enkel werden von Mitarbeitern der Gedenkstätte Stalag 326, Birgitt Schwarze-Bartels und Hilla Westhelweg, an die letzte Ruhestätte ihres Verwandten geführt.

Von Antonius Schanderwitz