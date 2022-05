Gebraucht werden Wohnungen, Sprachkurse und Beratung vor Ort

In den nächsten Tagen ist das Haus an der Riegestraße in Brockhagen bezugsfertig. Und bis zu 70 ukrainische Flüchtlinge in Steinhagen können umziehen – erst einmal auch die aus den Containern am Hallenbad.

„Dort würden wir dann wieder Neuankömmlinge unterbringen“, sagte Amtsleiterin Birgit Pape jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Generationen, Arbeit, Soziales und Integration. Eigentlich soll niemand in Steinhagen in Containern leben. So war es stets Prämisse, an die Lars Steinmeier (CDU) in der Sitzung erinnerte. Birgit Pape gab ihm Recht: „Derzeit sind wir aber auf die Container angewiesen und froh, dass wir sie haben.“