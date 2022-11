Geburtagsfahrt mit Verwöhnprogramm

Der krönende Abschluss der Feier „20 Jahre Stadtführer in Schloß Holte-Stukenbrock“ war die Stadtrundfahrt durch alle fünf Ortsteile, an der 41 Besucher und fünf Stadtführer teilgenommen haben.

Seit 2002 gibt es die Stadtführer in Schloß Holte-Stukenbrock. Damals wurde der erste Stadtführerlehrgang der Volkshochschule angeboten, um zur Stadtwerdung 2003 die passenden Führungen zu haben. Einige der Stadtführer der ersten Stunde sind noch aktiv, andere sind neu hinzugekommen und einige befinden sich aktuell in der Ausbildung im aktuellen vierten Lehrgang der VHS.

Anders als vor 20 Jahren sind inzwischen vor allem Themenführungen gefragt. Davon haben die Stadtführer einige zu bieten: von der Schäfertour bis zur Turmführung, von der Kräuterwanderung bis zur Fahrradtour, von der Holter Wald-Tour bis zur Heideblütentour.

Der voll besetzte Bus startete am Dorfplatz in Sende. Als Stadtführer waren Ulrike Schröder, Ursula Pankoke, Giesela Hörster, Heinz Renerig und Andreas Köhler an Bord. Zunächst eine kleine Einführung: Die Stadt verfügt über 67 Quadratkilometer Fläche, hat 27.000 Einwohner und wurde 1970 gegründet aus den fünf Ortsteilen Sende, Schloß Holte, Liemke, Stukenbrock und Stukenbrock-Senne.

Was der „Weinkauf “in Sende ist

Kennen Sie „Weinkauf“? Das ist keine gut sortierte Weinhandlung, sondern eine Ableitung von „gewinnen“. Weinkauf bezeichnet eine Steuer im Rietberger Recht der ehemaligen Grafschaft Rietberg. Damit wurde mit dem Erreichen des 21. Lebensjahres des jüngsten Nachkommen ein Hof quasi zurückgekauft und damit an die Nachkommen übergeben („gewonnen“). Das erklärt Andreas Köhler anhand des Urhofes Elbrachthof. Der größte Teil der Besiedlung Sendes ist recht jung und wurde erst nach dem 2. Weltkrieg vorgenommen. Dem Engagement der Sender Bürger im Heideverein Sende ist es zu verdanken, dass es hier neuerdings einen Dorfgemeinschaftsraum in der alten Schule gibt – in dem es zum Abschluss der Busfahrt übrigens Kleinigkeiten zu essen und Sekt zu trinken gibt.

Schloß Holte mit Schloss, Wald und Pollhans

Der Holter Wald ist mit 620 Hektar Fläche das größte Naturschutzgebiet der Stadt. Eigentlich wird der Mischwald aus Buchen, Eichen, Kiefern und Fichten nachhaltig bewirtschaftet: Nur so viel Biomasse wird entnommen, wie wieder nachwachsen kann. In den letzten Jahren haben Trockenheit und Borkenkäferbefall aber insbesondere den Nadelholzbeständen stark zugesetzt.

Das am Rand des Holter Waldes befindliche Jagdschloss hat in den letzten Jahren gleich zwei Jubiläen gefeiert: 2016 den 400. Geburtstag des Schlosses und 2022 das 200. Jahr im Besitz der Familie Tenge-Rietberg – in der nun siebten Generation. Die Schlosskapelle war ursprünglich katholisch (St. Ursula) und wurde erst während der Zeit der Holter Hütte aufgrund vieler evangelischer Hüttenarbeiter protestantisch. Um den St. Ursula-Tag feiert Schloß Holte-Stukenbrock deshalb am 3. Wochenende im Oktober den großen Pollhansmarkt, der aus dem damaligen Kirchweihfest St. Ursula entstanden ist und ursprünglich am Schloss gefeiert wurde.

Stukenbrock mit Kirche und Eierlikör

Im Ortskern von Stukenbrock gehen die Besucher auf Zeitreise: wir stellen uns vor, dass statt der riesigen Kirche St. Johannes Baptist eine kleine Kapelle am Ort im Bau ist. Und drum herum: nichts. Kein Haus, kein Geschäft, nicht einmal ein Gehöft. In deutlicher Entfernung ist der Hof Gaucksterdt hinter den Bäumen zu erkennen. So war das im Jahr 1614. Im Dezember des Jahres wurde die kleine Kapelle eingeweiht, bereits 1683 gab es die erste Erweiterung, 1820 dann das große Querschiff und 1936-39 den Turm. Die Einwohner waren mit dem Bau der Kapelle im jetzigen Ortskern übrigens überhaupt nicht einverstanden, befand sich doch das kleine Dorf und die ursprüngliche Kapelle von 1279 an der heutigen Römerstraße, die wir heute über einen Abstecher entlang des Gewerbegebiets erreichen.

Stadtrundfahrt: An der Station in Stukenbrock serviert Annalena Broeker kaltgepresste Öle und Eierlikör. Foto: Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Johannes und Annalena Bröker aus Stukenbrock haben mit den Stukenbrocker Wieseneiern Neuland in der Regionalvermarktung betreten und damit ganz offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Inzwischen vermarkten sie in der Eierhütte an der Speller Straße auch Kartoffeln, Forellen, Honig, Softeis und selbst gepresste Öle. Die Besucher probieren sie mit frischem Brot – und zum Abschluss gibt es einen Eierlikör.

Stukenbrock-Senne mit Geschichte und Natur

Neben dem Besuchermagnet Safariland und dem romantischen Furlbachtal hat Stukenbrock-Senne einiges zu bieten. Zum Glück, sollte der Ort doch ursprünglich der Erweiterung des Truppenübungsplatzes zum Opfer fallen. Nun können sich die Besucher weiterhin an der St. Achatius-Kirche mit dem Tonnengewölbe erfreuen, die Emsquelle und die zugehörige Ems-Erlebniswelt ebenso besuchen wie die Gedenkstätte Stalag und den Ehrenfriedhof und die Dirtbahn.

Eine sehr aktive Ortsgemeinschaft trägt viel zur starken Entwicklung des Dorfes bei. Dieses Jahr konnte Stukenbrock-Senne ein zweites Mal nach 2015 Bronze im Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft abräumen.

Liemkes Dorfgemeinschaft für Jung und Alt

In Liemke wird vor allem der Zusammenhalt von Jung und Alt gefeiert. Ob beim Erntedankumzug, an dem sich Vereine, der Kindergarten und die Grundschule beteiligen, oder an der Wapelaue. Die Herstellung und Renaturierung der Wapelaue ist ein Projekt der Dorfgemeinschaft Liemke, die gemeinsam mit der Stadt ein Kleinod mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen hat. Zwischen Wapelaue und der noch recht jungen St.-Joseph-Kirche findet auch die Liemker Weihnacht am 1. Adventssonntag statt, wiederum ein Angebot gestaltet durch Jung und Alt. Auch das Gewerbegebiet ist von alteingesessenen und neuen Betrieben geprägt. Ein Industriebetrieb, der in seiner Art und Ausführung europaweit führend ist, ist der Autoverwerter Kerstingjohänner. Wer Autos auf Hochregalen sieht, weiß: Er ist in Liemke.

Kontakt zu den Stadtführern über E-Mail [email protected], Telefon 05207 9299980 und 05207 9553704.