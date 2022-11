Gedanken über Gasheizung für fünf Jahre

Die Entscheidung, welche Art von Heizung die Pollhansschule bekommt, ist im Stadtentwicklungsausschuss vertagt worden. Der Hauptausschuss soll in seiner Sitzung am 6. Dezember entscheiden, ob es übergangsweise mit Gas weitergeht oder sofort auf eine andere Energieform umgestellt wird.

Trommelwirbel in der Pollhansschule: Die Viertklässler legen sich als Affen mächtig ins Zeug und schlagen mit Begeisterung den Takt auf den Djembas. Die Heizung der Dreifachhalle ist noch in Ordnung, das Schulgebäude braucht aber Ersatz.

Hintergrund ist, dass die CDU vorgeschlagen hat, die zweite, nicht benutzte Gastherme der Gesamtschule für die Wäremmeerzeugung in der Pollhansschule zu nutzen, in einer Übergangszeit von fünf Jahren zu planen und auf eine Technik zu setzen, die für kleinere Objekte noch in der Kinderschuhen steckt. In der Industrie werden schon so genannte Eisspeicher eingesetzt. „Damit erkaufen wir uns Zeit, können mittelfristig die Gebäude sanieren und ein Nahwärmenetz installieren“, sagt Lars Pankoke (CDU).