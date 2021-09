Gegen unbeliebte Naturbewohner

Das erste Schild gegen die „Unbeliebten Naturbewohner“ steht hinter den Wohngebieten Ramforth und Esch am Grünzug: (v.l.) Bürgermeisterin Sarah Süß, Ideengeberin Michaela Marcian und Abfallberaterin Anke Ulonska stellen es vor Das erste Schild gegen die „Unbeliebten Naturbewohner“ steht hinter den Wohngebieten Ramforth und Esch am Grünzug: (v.l.) Bürgermeisterin Sarah Süß, Ideengeberin Michaela Marcian und Abfallberaterin Anke Ulonska stellen es vor. Das erste Schild gegen die „Unbeliebten Naturbewohner“ steht hinter den Wohngebieten Ramforth und Esch am Grünzug: (v.l.) Bürgermeisterin Sarah Süß, Ideengeberin Michaela Marcian und Abfallberaterin Anke Ulonska stellen es vor.

Foto: Annemarie Bluhm-WeinholdAnnemarie Bluhm-Weinhold