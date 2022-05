Gelungener Start bei "Kultur vor Ort"

Nicht nur Moderator Malte Elgeti freut sich über die eintreffende „Laufkundschaft“. Der frühere Schülersprecher am Steinhagener Gymnasium hat eigenen Angaben zufolge eine Doppelrolle auszufüllen. Nach Begrüßung und Ansagen wechselt er als Musiker von „Creative Output“ ans Keyboard und begleitet zusammen mit Bassist David Ibneme und Roshaan Hayat am Schlagzeug die in Steinhagen bestens bekannte Lokalmatadorin Nina Bieber. „Seit ich sprechen kann, singe ich“, sagt die Teilnehmerin der Sendung „The Voice Kids“, die es 2018 bis in die Battles schaffte. Neben überzeugenden Interpretationen von Hits wie „Get lucky“ und „Seven Nation Army“ mit dem klassischen Gitarrenriff begeistert Nina Bieber vor allem beim vielfach gecoverten „I will survive“ mit ihrer ausdrucksstarken Gesangsstimme.

