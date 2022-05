"Gemeinsam radeln macht viel mehr Spaß"

Drei Jahre Corona-Pause haben nichts an der Begeisterung am Haller Volksradfahren geändert. Beim Comeback haben 372 Teilnehmer(innen) eine der drei Strecken (20/30/50 Kilometer) in Angriff genommen.

„2019 konnten wir zum letzten Mal das Volksradfahren veranstalten. Nach dieser langen Pause freut es mich umso mehr, dass heute so so viele Leute dabei sind“, sagt Lothar Breiter. Der Vorsitzende des Ausrichters RC Teuto ist am Sonntagmorgen sichtlich begeistert darüber, dass bereits zum „Startschuss“ um 10 Uhr zahlreiche Teilnehmer(innen) vor Ort sind, um sich auf die Strecke zu begeben. Offensichtlich können es viele kaum erwarten, bei strahlendem Sonnenschein die Wiesen und Felder per Drahtesel zu erkunden.