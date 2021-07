Gemeinschaft wie Paradies erlebt

Halle

„Ich habe noch nie so viel Dankbarkeit von Kindern und Jugendlichen erlebt und auch noch nie in so viele strahlende Augen geblickt.“ Wenn Pfarrer Bernd Eimterbäumer einen solch bewegten Eindruck von den teils noch laufenden Kinder- und Jugendfreizeiten der ev. Kirchengemeinde Halle schildert, will das was heißen. Denn es gibt kaum jemanden im Umkreis, der über die Jahrzehnte über mehr Erfahrung in der Freizeitarbeit verfügt.

Von Stefan Küppers