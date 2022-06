Genug Puste: Hier rauchen höchstens die Köpfe

Als Kind der Siebziger wuchs man zwischen selbst getöpferten Aschenbechern und Tischfeuerzeugen auf. Seitdem hat sich viel verändert. Rauchfreie Restaurants, Raucherbereiche auf Bahnhöfen – was damals wie selbstverständlich in die vermeintlich gemütliche Atmosphäre gehörte, ist nicht nur erwiesenermaßen gesundheitsschädlich, sondern wird mittlerweile auch gesellschaftlich nicht mehr gut angesehen. Darum ging es jetzt am Evangelischen Gymnasium Werther (EGW).

"Leben ohne Qualm“: Gymnasiasten in Werther absolvieren besonderen Anti-Raucher-Parcours der Caritas Gütersloh

Bitte kräftig pusten: Die Schüler Saskia, Matilda, Flemming und Justus (von links) haben genug Puste, um den kleinen Ball in der Luft halten zu können.

Um Kindern die Suchtaspekte spielerisch zu verdeutlichen, gastiert die „LoQ Tabakprävention NRW“ mit ihrem Parcours an Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen. LoQ steht für „Leben ohne Qualm“. Moderiert und begleitet wird der Aktionstag durch die Fachstelle für Suchtvorbeugung des Caritasverbandes für den Kreis Gütersloh.

Svenja Karweger und Lars Riemeier (Caritas) führen die drei sechsten Klassen des EGW durch die Stationen. Zu Beginn wird per App und Foto verdeutlicht, welchen Einfluss das Rauchen auf den Hautalterungsprozess hat. Und da sieht manch Einer schon ganz schön alt aus.

Während man an einer Station über Coolness, Zugehörigkeitsgefühl und Gruppenzwang sein Wissen austauschen kann, wird draußen getestet, wie viel Puste man benötigt, um einen kleinen Ball in der Luft zu halten.

Ausgezeichnete Lunge: Flemming schafft es sogar, den kleinen Ball bis ins Netz zu pusten. Svenja Karweger (Caritas; hinten links) und Lehrerin Jasmin Kampmann (daneben) halten die Ergebnisse fest. Foto: Sandra Homann

„Das Gerücht, dass Rauchen entspannt, entkräften wir in der Entspannungsstation; dort zeigen wir Alternativen wie eine Traumreise“, erklärt Lars Riemeier die spielerische Interaktion. „Denn nur mit erhobenem Zeigefinger wird niemand vom Rauchen oder anderen Süchten abgehalten. Aufklärung, Alternativen und die Möglichkeit, sich seine eigene Meinung zu bilden, die Risiken zu kennen, das alles wird in den Präventionsseminaren verinnerlicht“, so der Caritas-Mitarbeiter.

Dass in Tabakrauch etwa 4800 chemische Substanzen enthalten sind und mindestens 90 davon krebserregend sind, lernen die Schüler im Quiz. Jede Klasse kann Punkte erreichen, die in die Landesauswertung fließen. Bei sehr gutem Abschneiden winkt ein Zuschuss für die Klassenkasse.

Auch Energy-Drinks und Alkohol stehen im Mittelpunkt

Lehrerin Jasmin Kampmann, am EGW zuständig für die Präventionsarbeit, freut sich, solche Aktionen anbieten zu können: „In der sechsten Klasse geht es ums Rauchen, die Fünfer klären wir über Energy-Drinks auf. Den achten Klassen werden die Gefahren des Alkohols nahegebracht.“

Und das Fazit in der EGW-„Testgruppe“? So, wie die Schüler die kleinen Bälle mittels ihrer Puste hoch in die Luft bekommen und präzise ins Körbchen platzieren, raucht bei ihnen höchstens manchmal der Kopf bei Klassenarbeiten.