Gerry Weber besser als geplant

Wie das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung bekanntgab, rechnet es beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit einem Gewinn zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Auch abzüglich staatlicher Corona-Überbrückungshilfen in Höhe von 29,1 Millionen Euro liegt das Geschäftsergebnis damit besser als das prognostizierte Minus. Das sollte sich der Planung zufolge im niedrigen negativen zweistelligen Millionenbereich bewegen.

Das Unternehmen mit den weiteren Marken Taifun und Samoon setzte im vergangenen Geschäftsjahr rund 260 Millionen Euro und habe sich damit am unteren Ende der prognostizierten Spanne von 260 bis 280 Millionen Euro bewegt. Im Vergleichszeitraum und ersten Corona-Jahr 2020 hatte Gerry Weber nach einem Ende 2019 abgeschlossenen Insolvenzverfahren bei einem Umsatz von 278,2 Millionen Euro ein Ebitda von minus 40,8 Millionen Euro und unter dem Strich einen Konzernverlust von 65,4 Millionen Euro verbucht.

Angelika Schindler-Obenhaus (59) ist seit 19. August 2021 die erste Vorstandsvorsitzende in der Geschichte des 1973 gegründeten Haller Modekonzerns Gerry Weber. Foto: Oliver Horst

Die Bilanz für 2021 und die Prognose für das laufende Jahr will der Konzern am 29. April vorstellen. Für Gerry Weber arbeiten weltweit rund 2200 Mitarbeiter. Die Gerry-Weber-Aktie legte am Donnerstag in der Spitze um rund 5 Prozent zu