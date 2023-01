Geschichte via Instagram erzählt

Der Ort wirkt. „Die Geschichte ist nicht so weit weg wie man denkt. Es kommt uns realer vor, wenn wir hier in der Entlausung sind. Hier, wo wir stehen, waren Menschen gefangen.“ Damla Söner, Tina Schönfeld, Joline Schulz, Loresa Mehmeti und Carla Kerstingjohänner sind Schüler des Gymnasiums, die sich zu den Projekttagen zur Demokratiebildung die Erforschung des Kriegsgefangenenlager Stalag 326 (1941 bis 1945) ausgesucht haben. Insgesamt 27 Schüler der Oberstufe forschen am Originalschauplatz der Gedenkstätte in Stukenbrock-Senne unter der Leitung der Geschichtslehrer Christian Schwarz und Christopher Snigula.

„Ich wusste vorher nichts darüber, was hier in unserer Stadt passiert ist. Das ist ja noch nicht mal 100 Jahre her. Traurig, dass das in Vergessenheit geraten ist. Das ist heftig.“ So geht es den meisten. Enes Kuru hat vom Stalag gehört, aber mehr die Friedensbewegung damit verbunden und den Soldatenfriedhof. Vor Ort ist er aber am Mittwoch das erste Mal gewesen. „Beeindruckend und schockierend“, finden das die anderen aus seiner Gruppe, Mats Brockschnieder, Luis Merschjohann und Tuluhan Yamaner.