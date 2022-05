Goldene Mähdrescher handsigniert

Raimund Dammann hat eine besondere Leidenschaft. Unter den Patienten des Harsewinkeler Zahnarztes sind auch immer mal wieder CLAASianer, wie die Beschäftigten des Landmaschinenherstellers sich nicht ohne Stolz nennen. Oft hört er dann die Bemerkung: „Ich hab da was für dich“, denn Dammanns Hobby ist bekannt. Er verfügt über eine umfangreiche Sammlung an Miniaturen von CLAAS-Fahrzeugen aus allen Epochen der über 100-jährigen Firmengeschichte.

„Als Student der Zahnmedizin habe ich in den 90er Jahren mit dem Sammeln von Blechspielzeug begonnen“, berichtet Raimund Dammann. Dank persönlicher Kontakte zur Firma CLAAS hat er sich dann auf deren Produkte spezialisiert. Neben Spielzeugen und Modellen mit dem etablierten Schriftzug sind in der Ausstellung auch Abzeichen, Anstecknadeln, Dokumente aus dem Arbeitsablauf, Informationstafeln und vieles mehr zu sehen.

„Ich suche noch einen blauen Mähdrescher.“

Natürlich wird den legendären Mähdreschern viel Aufmerksamkeit gewidmet, in den Vitrinen stehen aber auch eine CLAAS-Lokomotive und Traktoren im Taxi-Design. Besonders stechen die handsignierten Modelle in Gold und Silber hervor, die zu besonderen Anlässen in kleiner Auflage produziert und an verdiente Mitarbeiter oder Geschäftspartner ausgegeben wurden. Auch wenn das klassische Grün dominiert, sind im Unternehmen durchaus auch andersfarbige Mähdrescher hergestellt worden. „Einen blauen suche ich noch“, sagt Raimund Hammann mit Hinweis auf bestehende Lücken in seinem umfangreichen Sortiment.

„Mit dem Knoter fing es an“, weiß der Fachmann über den Ursprung des heutigen Weltkonzerns mit nahezu 12.000 Beschäftigten zu berichten. Der maschinell erzeugte Knoten beim Binden der Strohballen musste Bestand haben, jede Verzögerung kostete Zeit und Geld. Demzufolge wirbt ein Plakat von 1921 mit dem Slogan „600 Fuder ohne Versager“. Die Maschinen wurden immer schneller, größer und leistungsfähiger. „Der Weizen für eine Million Brötchen wird in 49 Minuten geerntet“, so heißt es über das „Firmenflagschiff“ Lexion, dem sogar ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gewidmet ist.

Die Ausstellung kann bis zum 20. Oktober mittwochs zwischen 14 und 17 Uhr und sonntags von 11:15 bis 17 Uhr im Heimatmuseum Versmold, Münsterstraße 26, besichtigt werden. Über Details zu Sonderführungen informiert Karl-Heinz Niebrügge, Tel. 05423-43604