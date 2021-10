Große Abschiedsparty für Impfzentrum in Gütersloh

Gütersloh

Zum Partystart bildeten sich Autoschlangen an der Zufahrt wie an besten Impftagen: Am Freitagabend, 1. Oktober, einen Tag nach dem letzten Betriebstag des Impfzentrums Kreis Gütersloh, feierten rund 160 von denen, die dort in den vergangenen Monaten gearbeitet haben, eine Abschiedsparty.