Große Welle der Unterstützung

Wie Bürgermeisterin Sarah Süß auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES sagte, seien 33 in gemeindeeigenen Unterkünften – das sind die Container am Hallenbad sowie das benachbarte Übergangswohnheim am Laukshof – untergebracht, die anderen in Privatwohnungen. Wie sie weiter sagte, lägen Zuweisungen für Freitag (acht Personen) und für Montag (sechs Personen) vor. Darunter seien auch Männer, laut Bürgermeisterin (vermutlich Drittstaatler mit internationalem Schutz). Ansonsten handele es sich hauptsächlich um Frauen und Kinder.

