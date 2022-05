Großes Musik-Fest im Schlichte-Carree

Kozma Orkestar, Bossa in Trio und Nina Bieber: Verein „Kultur vor Ort“ lädt für den 27. Mai ein und will neue Mitstreiter werben

Steinhagen

Meist war der Verein „Kultur vor Ort“ bisher ein Mitspieler im immer größer werdenden „Orchester“ des Netzwerks „Kultur am Kirchplatz“: „Jetzt aber treten wir als alleiniger Akteur auf“, sagt Vorsitzender Florian Polkowski und kündigt ein großes Musik-Event für Freitag, 27. Mai, in Steinhagen an.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold