Großinvestitionen in Gütersloh und Kirchlengern

Mit dem Hausgerätehersteller Miele und dem Möbelbeschlagshersteller Hettich investieren zwei der größten deutschen Familienunternehmen mit Sitz in Ostwestfalen trotz allgemein unsicherer Konjunktur unabhängig voneinander hohe Millionenbeträge in die Erweiterung ihrer Standorte. Beide schaffen auch etliche neue Arbeitsplätze.

So soll eines der neuen Bürogebäude von Miele in Gütersloh aussehen. Es bietet Platz für rund 300 Arbeitsplätze. Dabei sollen auch neue Konzepte des Arbeitens umgesetzt werden. Die beiden neuen Gebäude sollen bis Ende 2023 fertig sein.

Miele investiert am Hauptsitz Gütersloh fast 53 Millionen Euro in neue Bürogebäude und Lagerkapazitäten, beim Möbelzulieferer Hettich in Kirchlengern sind es rund 40 Millionen Euro – in Summe annähernd 100 Millionen Euro. Beide Unternehmen haben zuletzt starke Geschäftszahlen vermeldet – nun stoßen sie mit ihrem Wachstumskurs an Kapazitätsgrenzen.

Der Hausgerätehersteller Miele, der allein am Standort Gütersloh 5300 Mitarbeiter beschäftigt, hat seinen Umsatz 2021 auf 4,84 Milliarden Euro gesteigert. Die Hettich-Gruppe erlöste im vergangenen Jahr etwa 1,35 Milliarden Euro – ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Miele profitierte von der hohen Nachfrage – etwa für Wasch- und Spülmaschinen. „Mit Blick auf unser künftiges Wachstum bauen wir weltweit unsere Strukturen weiter aus, und dazu gehören auch unsere Kapazitäten in den Bereichen Vermarktung, Logistik und Administration“, sagt Olaf Bartsch, Geschäftsführer Finanzen und Hauptverwaltung der Miele-Gruppe. „Dafür werden wir hier in Gütersloh weiter Personal einstellen, wobei die Büroflächen am Standort aber schon heute nicht mehr ausreichen.“

Zwei neue Verwaltungsgebäude in Gütersloh

So sollen bis Ende 2023 für rund 29 Millionen Euro zwei neue Verwaltungsgebäude – das eine viergeschossig, das andere sechsgeschossig – gebaut werden. Beide Gebäude sollen Platz für jeweils 300 Arbeitsplätze bieten. Ein alter Bürotrakt aus dem Jahr 1907 mit zuletzt 90 Büroplätzen soll noch diesen Monat abgerissen werden.

Miele will mit seinen beiden neuen Bürogebäuden auch eine „zugleich attraktive und zukunftsweisende Arbeitsumgebung schaffen“, sagt Finanzchef Bartsch. „Dabei nutzen wir auch unsere Erfahrungen aus der Pandemie – Stichwort mobiles Arbeiten.“ So werde es zum Beispiel mehr offene Flächen und Platz für gemeinsame, auch teamübergreifende Projektarbeit geben, aber ebenso Rückzugsbereiche für konzentriertes, ungestörtes Arbeiten. Auch Desk-Sharing-Modelle werden ermöglicht. Für beide Bauvorhaben läuft derzeit noch das Genehmigungsverfahren, Bauanträge werden in Kürze eingereicht.

Erdarbeiten sind gestartet

Bereits gestartet sind die Erdarbeiten für die Erweiterung des Zentralen Ersatzteillagers, das nach seiner Inbetriebnahme 2016 bereits wieder an seine Grenzen stößt: wegen stark steigender Stückzahlen, neuer Baureihen – und auch aufgrund der Tatsache, dass Miele die Verfügbarkeit der funktionswichtigen Ersatzteile bis zu 15 Jahre nach Auslauf der betreffenden Geräteserie garantiert, wie Miele am Dienstag mitteilte. Aktuell erhielten 1500 Service-Technikerinnen und -Techniker in Europa täglich ihre Ersatzteile aus dem Gütersloher Lager.

Produktionshalle mit 23.000 Quadratmetern

Derweil plant Hettich (2900 Mitarbeiter in Bünde/Kirchlengern) in Bünde eine Produktionshalle mit einer Fläche von mehr als 23.000 Quadratmetern. Baubeginn soll noch im Mai sein. Hettich will damit neue Kapazitäten für weiteres Wachstum in den Bereichen Auszugsführungen und Schubkästen schaffen. „Perspektivisch sichern wir mit dem Neubau die Anzahl der Arbeitsplätze und sehen auch Möglichkeiten für weitere Einstellungen“, sagt Geschäftsführer Timo Pieper.