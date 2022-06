Grundschüler erlaufen 20.850 Euro

„Sensationell!“, freut sich auch Schulsekretärin Petra Maciejowski, die an jenem 29. April selbst mitlief. An den Grundschulstandorten in Werther und in Langenheide liefen die Mädchen und Jungen, wie berichtet, jeweils Runde um Runde. Das sollte sich lohnen; vorab hatten die Grundschüler Verwandte, Bekannte und Nachbarn um eine kleine Spende pro gelaufener Runde gebeten – jede davon 400 Meter lang.

„Hinzu kamen in den vergangenen Wochen noch weitere Spenden, so dass wir jetzt auf die unglaublich hohe Summe von 20.850 Euro kommen“, dankt die kommissarische Schulleiterin Katja Kleinemas den Schülern, allen Sponsoren und weiteren Beteiligten. „Auch dieser Lauf war erneut eine tolle Gemeinschaftsaktion der Kinder an beiden Standorten“, betont sie.

Der Erlös fließt nun an drei Einrichtungen: an die „Aktion Deutschland hilft“, die auch Kindern aus der Ukraine hilft, an den Kinderfonds der Stadt Werther und an die Fördervereine der Grundschule Werther-Langenheide.