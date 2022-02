Grüne und SPD kritisieren "Extrawurst für Tönnies"

Wie der Grünen-Abgeordnete und landwirtschaftspolitische Sprecher Norwich Rüße in seiner Anfrage an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Vebraucherschutz erläutert, seien Geimpfte und symptomfrei Infizierte bei Tönnies bereits nach 48 Stunden PCR-getestet worden.

Laut WDR-Recherchen seien die Tests beim Kreisgesundheitsamt bestellt und von mobilen Teams bei Tönnies-Mitarbeitenden zu Hause durchgeführt worden. Normalerweise dürften sich Infizierte erst nach sieben Tagen freitesten, hieß es weiter. Im Fall Tönnies hätten Mitarbeitende jedoch schon nach zwei Tagen aus der Quarantäne entlassen werden können, und dies offenbar ohne Rücksprache mit Ärzten.

Mehrdad Mostofizadeh, gesundheits- und arbeitspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, sei schlicht „sprachlos“ angesichts des Vorgehens des Kreises Gütersloh und die mindestens stillschweigende Duldung durch die Landesregierung. Der Schlachthofriese Tönnies bekomme anscheinend eine Extrawurst gebraten zulasten des Arbeitsschutzes der Mitarbeitenden. Es bestehe wieder einmal der Verdacht, dass die Landesregierung bei Tönnies nicht ganz so genau hinschaue und ein besonderes Kooperationsprinzip gelte, das dem Unternehmen mehr erlaube als anderen Betrieben.

In ihren Berichtsanfragen an die Ausschüsse für Verbraucherschutz und für Gesundheit will die Grünen-Fraktion unter anderem wissen, von wem die Initiative für die verkürzte Freistellung stammt, in wie vielen Fällen die Sonderregelung bisher zum Einsatz kam und wie die Landesregierung eine von Virologen als fragwürdig eingestufte verkürzte Quarantäne-Regelung bewertet. Das Kreisgesundheitsamt habe von neun solcher Fälle gesprochen, Tönnies selbst von 20.

Auch die SPD-Fraktion fordert entsprechende Berichte an und verlangt Aufklärung vom Düsseldorfer Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales unter Minister Karl-Josef Laumann (CDU). Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lisa-Kristin Kapteinat und der gesundheitspolitische Sprecher Josef Neumann werfen der Landesregierung vor, dass „mal wieder“ der Forma Tönnies eigene Regeln ermöglicht würden. „Das zerstört Vertrauen in die Politik während der Pandemie“, erklärten sie am Montag. Minister Laumann müsse zügig klären, welche Rolle sein Ministerium bei Sonderreglungen gespielt habe. „Wir erwarten volle Transparenz, warum das Ministerium so eine verantwortungsvolle Ausnahme für einen einzelnen Betrieb mitträgt.“

Das Unternehmen Tönnies war angesichts hoher Infektionszahlen 2020 in den arbeitsrechtlichen und sozialen Fokus geraten. Auch nach dem Verbot von sogenannten Werksverträgen stehen Arbeitsbedingungen vor Ort, Arbeitsverträge sowie die Unterbringung von Beschäftigten aus dem Ausland in der Diskussion.