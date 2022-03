Grünes Licht für die Solidarität

Grüner Lichtschein in den Fenstern soll in Werther aktive Solidarität für Geflüchtete sichtbar machen. Wer bereit ist zu helfen, ist aufgerufen eine grüne Glühlampe ins Fenster stellen.

Wie so viele andere auch, bewegen die Bilder aus der Ukraine und das Leid der Menschen auf der Flucht Gisela Linders tief. Vor einer Woche erhielt die 68-jährige Wertheranerin ungewöhnnlich früh am Morgen einen Anruf ihrer Tochter, die in Utrecht lebt und arbeitet. "Hier leuchtet die ganze Straße grün!", berichtete die begeistert aus den Niederlanden. Dort waren es Geschäfte, die mit grünem Licht signalisierten: Wir helfen!