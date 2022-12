In den Kommunen Gütersloh, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen und Verl muss von diesem Mittwoch an sämtliches Geflügel in den Stall.

Die entsprechende Tierseuchenverfügung hat der Kreis Gütersloh veröffentlicht. Grund dafür sei das aktuelle Ausbruchsgeschehen.

Im Herbst gab es bereits vier Ausbrüche der Geflügelpest im Kreis Gütersloh in den Städten Rietberg und Verl. In der vergangenen Woche ist ein weiterer Ausbruch in Verl-Kaunitz hinzugekommen. Darüber hinaus wurde in der Stadt Bielefeld ein Geflügelpest-Ausbruch bestätigt, dessen Überwachungszone in Teile des Kreises Gütersloh ragt.

Am 19. Oktober hatte der Kreis die Stallpflicht für die sechs Kommunen Gütersloh, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock und Verl erlassen. Diese Allgemeinverfügung ist nun ausgelaufen.