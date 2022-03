1038 Stimmen fürs Gemeindehaus in Isselhorst

Binnen kurzer Zeit haben Vertreter der Isselhorster Initiative „Die demokratische Gemeinde“ 1038 Unterschriften gegen den Abriss des Gemeindehauses im Kirchspiel gesammelt. Die Liste wurde nun Pastor Reinhard Kölsch übergeben. Das Foto zeigt in der vorderen Reihe (v. l.) Angelika Amsel, Dennis Drewel, Renate Bethlehem, Bertold Drewel und Siegfried Kornfeld.

Gütersloh (jed) - Die Bürger des Kirchspiels Isselhorst kämpfen vehement gegen den vom Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde im Dezember 2021 verkündeten Abriss des Gemeindezentrums an der Steinhagener Straße. Wie berichtet sollen Kindertagesstätte, Gemeindehaus und die leerstehenden Pfarrhäuser aus finanziellen Gründen abgerissen und von einem Neubau mit 27 Wohneinheiten und einer Kita ersetzt werden. Die Initiative „Die demokratische Gemeinde“ hat deshalb eine Unterschriftenaktion gegen den Gemeindehausabriss gestartet. Bislang kamen 1038 Unterzeichner zusammen.

Unterschriften übergeben

Das dicke Protestpaket überreichten Renate Bethlehem (Kirchenchor), Dennis Drewel (CVJM), Martin Köster (Posaunenchor) und Gerda Bollweg (Altenclub) nun Pastor Reinhard Kölsch und Kirchenmeisterin Annette Hase. Zuvor hatte die Initiative eine Kopie der Unterlagen an Frank Schneider, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises, übergeben. Dem Gütersloher Bürgermeister Norbert Morkes will die Isselhorster Initiative am Donnerstag ebenfalls die Unterschriften überreichen.

Klare Mehrheit laut Befragung für Erhalt

Wie einig sich die Mitglieder der 3100 Personen großen Kirchengemeinde in ihrem Nein zum Abriss offenbar sind, lässt sich an folgenden Zahlen ablesen: 96 Prozent der Teilnehmenden der aktiven Jugendarbeit, 94 Prozent des Posaunenchors und 66 Prozent des Kirchenchors sind laut einer Befragung mit den Plänen nicht einverstanden. Den Tenor fasst Dennis Drewel zusammen: „Das Gemeindehaus ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Es gibt eine sehr hohe Identifikation.“ Der Isselhorster Siegfried Kornfeld pflichtet dem bei: „Es geht nicht um Steine, sondern um die Dorfgemeinschaft. Wir haben ein gut funktionierendes Zentrum, das jeden Tag belegt ist. Wo sollen die Gruppen sonst hin?“ Ohne zentralen Treffpunkt stehe die Kirchengemeinde vor einer ungewissen Zukunft. Die vom Presbyterium geplante Ersatzlösung in der dritten Etage über der neuen Kita sehe man skeptisch.

“Wir wollen in den Dialog gehen“

Hoffnung habe der Initiative das Gespräch mit Superintendent Schneider gegeben. „Die Sprachlosigkeit zwischen beiden Seiten ist beendet. Wir hatten den Eindruck, der Superintendent möchte beim Ringen um den richtigen Weg mithelfen“, sagt Betlehem. Nach Ansicht der Initiative könne dieser Weg nur darin bestehen, die Abrisspläne zu stoppen und künftige Entscheidungen im Dialog zu erarbeiten. Wichtig sei die Gemeinsamkeit. „Wir wollen in den Dialog gehen. Keinesfalls soll es eine Spaltung der Gemeinde geben. Wir möchten einen Neustart, ein Miteinander, kein Gegeneinander“, sagt Schröder. Die endgültige Entscheidungshoheit liege aufseiten des Presbyteriums.

Historisches Beispiel als Mutmacher

Schon einmal führte eine Unterschriftenaktion in der Evangelischen Kirchengemeinde zum Umdenken. 1974 sollte das politisch zu Bielefeld, kirchlich zu Isselhorst gehörende Holtkamp in den Verwaltungsbereich der Bielefelder Kirche eingemeindet werden. Die Isselhorster machten dagegen mobil – mit Erfolg.