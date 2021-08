18-Jähriger prallt mit Oldtimer gegen Baum

Seit drei Monaten ist der 18-jährige Gütersloher im Besitz seines Führerscheins. Am Freitag ist er mit einem Oldtimer gegen eine Straßenbaum geprallt.

Mit diesem Mercedes 190E ist am Freitagabend ein Fahranfänger gegen eine Baum geprallt.

Der junge Mann war am Freitagabend in einem Mercedes 190 E auf der Berliner Straße unterwegs. Von dort wollte er nach links in die Pfälzer Straße abbiegen. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der 18-Jährige die Gewalt über den Oldtimer mit Heckantrieb. Der Wagen kam nach rechts von der Straße ab und prallte vor einen Baum.

Berufsfeuerwehr alarmiert

Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden nach dem Unfall und einer ersten notärztlichen Untersuchung zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund erster Notrufmeldungen eilten auch die Kräfte der Berufsfeuerwehr zur Unfallstelle.

Dort stellte sich die Lage dann aber deutlich entspannter dar als zunächst gemeldet. Die beiden Insassen hatten das Fahrzeug bereits aus eigener Kraft verlassen.

Polizei sperrt Pfälzer Straße

Die Polizei sperrte währende der Unfallaufnahme die Pfälzer Straße in Richtung Carl-Miele-Straße. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 5000 Euro beziffert.