272 Betten für Flüchtlinge in Sporthalle aufgebaut

In die Sporthalle des Carl-Miele-Berufskollegs in Gütersloh können jetzt Ukraine-Flüchtlinge einziehen. Helfer haben Betten aufgestellt.

Gütersloh (gl) - Einsatzkräfte von Deutschem Roten Kreuz (DRK) und Feuerwehr haben jetzt in der Sporthalle am Carl-Miele-Berufskolleg (CMBK) in Gütersloh 270 Betten aufgestellt und mit Wäsche bestückt.

Erste Sporthalle ist bezugsfertig

Ebenfalls montierten Mitarbeiter einer Tischlerei mehr als zwei Meter hohe Holzwände als Sichtschutz zwischen den Betten, um so ein Mindestmaß an Privatsphäre zu schaffen.

Auch eine Kinderspielecke, ein Sanitätsraum, ein improvisiertes Wohnzimmer und ein Essbereich sind in der Zwischenzeit weitgehend eingerichtet worden. Damit ist die Sporthalle jetzt bereit für die Aufnahme der ersten geflüchteten Menschen aus der Ukraine.

Flüchtlinge ziehen am Donnerstag ein

Die Organisatoren gingen laut einer Mitteilung von DRK-Sprecher Rainer Stephan am Donnerstag davon aus, dass es am Nachmittag, spätestens aber am Freitag, zu einer ersten Belegung kommt. Alles in allem stehen dafür in diesem Quartier 272 Plätze zur Verfügung. Parallel steht auch die Sporthalle in Spexard bereit, ebenfalls etwa 270 Menschen aufzunehmen.

Parallel zur technischen Herrichtung der Halle habe das DRK als Betreiber der Einrichtung große Anstrengungen unternommen, um den Schutzsuchenden ihren unfreiwilligen Aufenthalt unter den gegebenen Umständen so angenehm wie möglich zu gestalten.

So wurden neu für die Betreuung rekrutierte Helfer zu Wochenbeginn von DRK-Vorstand Ilka Mähler insbesondere mit den humanitären Grundsätzen des DRK vertraut gemacht.

Mähler: „Wir müssen davon ausgehen, dass wir es mit schwer traumatisierten Menschen zu tun bekommen. Wir wollen ihnen Gelegenheit geben, bei uns zur Ruhe zu kommen und ihre schlimmen Erlebnisse zu verarbeiten. Dabei wollen und müssen wir ihnen mit dem gebotenen Respekt und höchster Sensibilität begegnen.“

Mit Aufgaben der Antriebslosigkeit entgegenwirken

Das dafür entwickelte Konzept des DRK sieht auch Angebote für eine Beschäftigung durch einfache Tätigkeiten vor. Ilka Mähler: „Es tut den Menschen nicht gut, wenn sie den ganzen Tag antriebslos auf ihren Betten sitzen. Deswegen wollen wir sie in einem ersten Schritt auch zum Anrichten von Frühstück und Abendessen und den damit verbundenen Küchenarbeiten beteiligen.“

Für weitere Beschäftigungsangebote wie eine geführte Erkundung der Umgebung setzt das DRK auf private Initiativen. Wer sich ein derartiges ehrenamtliches Engagement vorstellen kann, wird um eine Registrierung auf der Internet-Seite www.team-westfalen.de gebeten.

Ursula Rutschkowski leitet die Sporthalle an der Wiesenstraße als Erstaufnahme-Unterkunft von Ukraine-Flüchtlingen.Ein Glücksgriff sei dem DRK bei der Besetzung einer Schlüsselposition für den Betrieb der Unterkunft gelungen. „Mit der pensionierten Polizeibeamtin Ursula Rutschkowski haben wir für die Einrichtungsleitung eine erfahrene und kompetente Führungskraft gewonnen“, freut sich Ilka Mähler.

Rutschkowski, eine Diplom-Psychologin, war bis zu ihrer Pensionierung im 2021 unter anderem als Kommissariatsleiterin und Opferschutzbeauftragte in der Kreispolizeibehörde Gütersloh tätig. Die Einrichtungsleiterin, seit Wochenbeginn offiziell in dieser Funktion im Dienst, verfüge darüber hinaus über exzellente Verbindungen in regionale Netzwerke wie die Notfallseelsorge, das Bündnis gegen Depression oder den Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch.