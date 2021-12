2G-Bändchen gibt es in Gütersloh bis zum 8. Janaur

Gütersloh (gl) - Das Bändchen-System bleibt bis zum Ende der Schulferien am 8. Januar bestehen. Kunden können ihren 2G-Status durch ein tagesaktuelles, farbiges Bändchen nachweisen. Nach der Kontrolle des 2G-Statuses erhalten sie das Bändchen und können dieses in allen weiteren Geschäften nur noch kurz vorzeigen. Das Bändchen soll den Einkaufsbummel für alle erleichtern, ist jedoch nicht als Zugangsvoraussetzung zu verstehen.

Den Kunden steht es frei, ob sie ein Bändchen zum Vorzeigen nutzen oder weiterhin ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzeigen. Mit diesem Bändchen-System muss der Impf- oder Genesenennachweis theoretisch nur einmal täglich vorgezeigt werden.

Allerdings werden städtische Ordnungskräfte laut Mitteilung von Gütersloh Marketing die Einhaltung der 2G-Regel in den Geschäften stichprobenartig kontrollieren, sodass – trotz Bändchens – der Impf- oder Genesenennachweis sowie der Personalausweis immer mitzuführen sind.

Die Bändchen sind an verschiedenen Stellen in der Innenstadt erhältlich: im Service-Center von Gütersloh Marketing an der Berliner Straße 63, bei Klingenthal und Intersport Finke am Kolbeplatz, im Modehaus Finke an der Königstraße, im Modehaus Sinn am dem Berliner Platz sowie beim Schuhhaus Potthoff in der Unteren Berliner Straße. „Gütersloh Marketing berät zudem gemeinsam mit der Stadt und der Werbegemeinschaft, wie es nach dem Schulferienende weitergehen soll“, heißt es abschließend.

Für den Gütersloher Weihnachtsmarkt werden die Bändchen nicht mehr benötigt. Der schließt an diesem Donnerstag geschlossen.