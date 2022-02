34-Jährige nachts in Gütersloh belästigt

Ein 34-jährige Frau ist am Montagmorgen gegen 1.30 Uhr von einem Mann auf dem Langen Weg belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gütersloh (gl) - Ein 34-jährige Frau ist am Montagmorgen gegen 1.30 Uhr von einem Mann auf dem Langen Weg belästigt worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ging die Passantin zu Fuß in Richtung Carl-Miele-Straße, als sich ihr der Mann in Höhe eines Möbelhauses von hinten näherte und die 34-Jährige unsittlich berührte.

Frau setzt sich vehement zur Wehr

In einer Auseinandersetzung machte die Frau lautstark auf sich aufmerksam und setzte sich vehement zur Wehr. Der Mann ließ von der 34-Jährigen ab, sodass sie davonlaufen konnte.

Er war etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte ein südländisches Aussehen, einen dunklen Teint und ein glattrasiertes Gesicht. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Jogginganzug und dunkler Jacke. Zudem trug er eine blau-weiß-gestreifte Strickmütze. Er sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei sucht Zeugen: 05241/8690.