980 Luftfilter in Gütersloher Einrichtungen installiert

Laufen die Luftfilter, was haben sie gekostet und wieviel Strom brauchen sie? Die Verwaltung bleibt die Antwort auf eine Frage schuldig.

In der Gütersloher Altstadtschule laufen Luftfilter seit den Sommerferien.

Gütersloh (din) - In den Gütersloher Schulen und Kitas sind bis zum 7. November insgesamt 980 Luftreiniger installiert worden. Das teilte Tim Neubauer, Leiter des Fachbereichs Schule, am Dienstag im Bildungsausschuss auf Anfrage der AfD mit.

„Wir gehen davon aus, dass sie genutzt werden, sonst hätten wir sie nicht angeschafft“, sagte Neubauer. Es bestehe aktuell noch ein Bedarf an 40 Geräten. Zum einen hätten die Kitas zusätzlichen Bedarf angemeldet. Zum anderen gebe es mit dem Lieferanten Vision Two noch Abstimmungen zur Anzahl der Geräte pro Raum. „Das hat was mit der Luftzirkulation im Raum zu tun“, sagte Neubauer. Es habe Empfehlungen gegeben, zwei Lüftungsgeräte einzubringen und nicht nur eins.

Bisher 2,1 Millionen Euro ausgegeben

Zum Stromverbrauch zitierte Neubauer Herstellerangaben, wonach die Geräte eine Leistung von maximal 500 Watt hätten. Die Wartungskosten seien für drei Jahre als Teil des Kaufvertrags geregelt. Nach dem Kaufvertrag seien es 42 Euro pro Gerät und Jahr. Dafür gebe es einen Filterwechsel und die Wartung. Bisher hätten die Beschaffungskosten 2,1 Millionen Euro betragen inklusive Kosten für die Anschlüsse.

Auf die Frage, wie die Stadt die Wirksamkeit der Anlagen evaluiere, vermochte Neubauer keine Antwort zu geben. Man sei noch mit der Installation beschäftigt. Das andere sei eine wissenschaftliche und individuelle Frage. Dafür habe die Stadt keine Instrumente.

CDU berechnet die Stromkosten

„Die CDU-Fraktion ist ja dafür bekannt, dass sie auch gerne rechnet“, sagte Wilko Wiesner. Sein Fraktionskollege Ischo Can habe eine Berechnung angestellt. „Wenn man davon ausgeht, dass die Geräte nur mit 250 Watt laufen, dann würde das bedeuten, dass die Geräte 100 Euro pro Stunde an Kosten verursachen, wenn alle auf halber Stufe laufen. Das finde ich ganz beachtlich.“