Advent mit Pauken und Trompeten im Parkhotel

Ein besonderes Konzert im Parkhotel steht am ersten Adventssonntag an. Dann treten die Musiker von Anglo German Brass auf.

Gütersloh (gl) - Der Advent wird in diesem Jahr auf die feine englische Art eingeläutet: mit Pauken und Trompeten. Am Sonntag, 28. November, laden die Deutsch-Britische Gesellschaft Gütersloh und der Lions Club Teutoburger Wald zum Charity-Konzert ein. Die 14-köpfige Brass Band um den britischen Musiker Wayne Tucker spielt im weihnachtlich dekorierten Parkhotel ab 11 Uhr ein exklusives Konzert.

Gegründet von Musiklehrer der Kings School

Anglo German Brass wurde im Jahr 2009 von Peter Betley, einem ehemaligen Musiklehrer der Kings School der Mansergh Barracks, gegründet. Drei Musiker, die ebenfalls von Anfang an dabei sind, sind Stefan Morre, Jeremy Buxton und Wayne Tucker. „Sie halten die Fäden der AGB zusammen“, heißt es in der Ankündigung. Für das Charity-Konzert am ersten Advent haben sich die drei Gründungsmitglieder die Unterstützung von elf britischen und deutschen Musikern geholt. Das Blechbläserensemble spielt Songs aus der britischen Tragikomödie „Brassed Off – mit Pauken und Trompeten“ von 1994 sowie einige weihnachtliche Melodien und bekannte britische Klassiker.

Charity-Matinee

Anlass dieser Charity-Matinee ist der 75. Geburtstag des Landes Nordrhein-Westfalens in diesem Jahr. Am 23. August 1946 wurde das Land mit der sogenannten „Operation Marriage“ von der britischen Militärregierung aus der Taufe gehoben. Das Konzert reiht sich ein in eine Folge zahlreicher Veranstaltungen, um die 75-jährige Freundschaft zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Vereinigten Königreich in diesem Jahr besonders zu würdigen. Unter dem Motto „75 years of freundship“ richtet die Deutsch-Britische Gesellschaft gemeinsam mit dem Lions Club Teutoburger Wald die Matinee für den guten Zweck aus.

Erlöse werden gespendet

Alle Erlöse werden laut Mitteilung in Gänze an zwei lokale Initiativen gespendet: an die Lebenshilfe-Kreisvereinigung Gütersloh zugunsten der Frühförderung von Kleinkindern mit Entwicklungsverzögerungen oder Behinderungen und an die Initiative „Regenbogen“ in Oerlinghausen. Sie setzt sich für Demenzkranke, Angehörige und Pflegende ein und wurde durch John Gibson, Ehrenvorsitzender der Deutsch-Britischen-Gesellschaft Gütersloh, ins Leben gerufen. Tickets können ab sofort für 20 Euro an der Rezeption des Parkhotels Gütersloh (Ticket-Hotline 05241/877433) oder online bei Eventim.de erworben werden.