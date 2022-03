Akteure gestalten die Vorstellung von Heimat

Gütersloh (gl). „Heimat“ – facettenreich, Sehnsuchtsort, irgendwas ganz tief im Herzen. Die Bandbreite ist weit und nicht nur für Poetry Slammer Nico ein Fundus für kluge Gedanken. Das Land Nordrhein-Westfalen hat einen Preis ausgelobt, der in den Kommunen ermittelt und von ihnen vergeben wird. In Gütersloh ging der mit 3000 Euro dotierte erste Preis 2021 an die Bürgerbühne Gütersloh. Ein zweiter, mit 2000 Euro dotierter, kam dem Heimatverein Spexard zu.

„Heimat ist mehr als ein Ort“

Bürgermeister Norbert Morkes und Kultur-Beigeordneter Andreas Kimpel überreichten die Auszeichnungen in der Stadthalle. Nico, der Poetry Slammer, geboren und aufgewachsen in Gütersloh, mit familiären Wurzeln in Griechenland, gestaltete den Auftakt. Sein Leitsatz: „Heimat ist so viel mehr als ein Ort. Es ist ein Gefühl, eine Summe aus Erfahrungen und Bindungen. Wir machen uns unsere Heimat. Und wir ermöglichen es anderen, unsere Heimat zu ihrer eigenen zu machen.“

Das trifft auch auf die Preisträger zu, die von einer lokalen Jury unter neun Bewerbungen ausgesucht wurden. Mit der noch jungen Bürgerbühne und dem Traditionsverein aus Spexard sei die ganze Vielfalt des Heimatbegriffs erfasst, sagte Bürgermeister Morkes. Er schlug auch die Brücke zur aktuellen Situation, zu den Menschen, die auf der Flucht nach Gütersloh kommen und „denen wir nicht die Heimat ersetzen, aber ein Dach über den Kopf geben können“.

Bühne bringt Menschen zusammen

Andreas Kimpel hob ebenfalls die Weitläufigkeit des Heimatbegriffs hervor. Nicht gestrig, sondern auf der Augenhöhe mit der Zeit ordnete er den Identifikationsgrad ein. Für die Bürgerbühne, vor fünf Jahren gegründet, gelte das in doppelter Hinsicht: Zum einen bringe sie Menschen unterschiedlicher Generationen und Herkunft im Theaterspiel zusammen, zum anderen erarbeite sie Stücke mit starkem lokalen Bezug. Ihre „eigene Heimat“ hat die Bürgerbühne im Theater. Auch der Heimatverein Spexard bringt Menschen zusammen und gestaltet mit rund 400 Mitgliedern, Initiativen und Veranstaltungen das Miteinander im Ortsteil. Räumlicher Mittelpunkt ist das historische Spexarder Bauernhaus.

Corona hat die Veranstaltungs-, und Zusammenkunftsmöglichkeiten zwar eingeschränkt. Dem Zusammenhalt und dem Engagement der Preisträger konnte die Pandemie aber nichts anhaben. Auch das wurde deutlich bei der Feierstunde. So kündigten Volker Schiewer und Christiane von Minckwitz für die Bürgerbühne die nächste Inszenierung an. Theresa Feldhans und Christian Janzen planen ebenfalls bereits für die nächsten Monate.

www.buergerbuehne- guetersloh.de www.spexard.de