Aktionstag in Gütersloh zur Nacht der Bibliotheken

Gütersloh (akl) - Über die Grenzen von Gütersloh hinausblicken und die eigenen Grenzen überwinden: Die Stadtbibliothek Gütersloh nimmt das Motto der Nacht der Bibliotheken am Freitag, 17. März, wörtlich. „Grenzenlos“ lautet das Motto der zehnten Ausgabe der Initiative des Verbands der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. In Gütersloh gibt es von 19 bis 23 Uhr ein buntes Programm: mit Gaming, Schnuppersprachkursen, Musik, einem internationalen Buffet, einer Ausstellung und Brettspielen. Bei der letzten analogen Nacht der Bibliotheken im Jahr 2019 nahmen 600 bis 700 Personen in Gütersloh teil, berichtet Bibliotheksleiterin Silke Niermann.

FIFA spielen gegen Jugendliche in England

„Grenzüberschreitend wird es gleich zu Beginn der Nacht beim FIFA23-Gaming-Turnier zwischen Deutschland und England“, sagt Niermann bei der Programmvorstellung. Dort geht es schon etwas früher los: Ab 18 Uhr treten 12- bis 16-Jährige in der Gütersloher Stadtbibliothek gegen Jugendliche in der Inspire Beeston Library aus der englischen Partnerstadt Broxtowe an. Hierfür ist eine Anmeldung vor Ort, per E-Mail oder telefonisch erforderlich.

Das FIFA-Turnier findet im Rahmen des Projekts „Join in! – Mach mit“ des internationalen „Urban X-Change Network“ in Kooperation mit der VHS Gütersloh statt. „Wir freuen uns darüber besonders, denn das Arbeiten über Ländergrenzen hinweg ist eine echte Bereicherung für alle Beteiligten“, sagt Dr. Mariella Gronenthal, Stellvertretende Leiterin der VHS.

Abseilen von der Bibliothekskuppel

Bei der Nacht der Bibliotheken gibt es eingebettet in das Projekt, das vom Auswärtigen Amt gefördert wird, außerdem zwei Schnuppersprachkurse zwischen 19.30 und 20.30 Uhr: „Deutsch für Engländer“ und „Englisch für Deutsche“ – ebenfalls in Kooperation mit der Inspire Beeston Library in Broxtowe.

Die eigenen Grenzen überwinden können Besucherinnen und Besucher, wenn sie sich von der Bibliothekskuppel abseilen. Unterstützung gibt es dabei von der Kletter-AG der Anne-Frank-Schule und Norbert Künzel. „Über den Tellerrand schauen können in dieser Nacht alle und dabei die Vielfalt der Stadtbibliothek entdecken“, sagt Silke Niermann. Ob Film- oder Musikstreaming, VR-Brille, 3D-Drucker, Plottertechnik oder die Ausleihmöglichkeit von Schlagbohrmaschine, Reisebügeleisen oder Heißklebepistole in der „Bibliothek der Dinge“ – hier sei für jede Zielgruppe etwas dabei, so die Bibliotheksleiterin.

Aus alten Büchern Skulpturen formen

Für Gaming-Begeisterte stehen in der Nacht der Bibliotheken in Gütersloh die Playstation 4 mit VR-Brille, Nintendo Switch und Xbox One bereit. Weitere Programmpunkte sind ein Greenscreen-Fotoshooting und ein Bastelangebot für Kinder. Book-Upcycling, bei dem aus alten Büchern Skulpturen geformt werden, bietet der Literaturverein Förderer und Freunde der Stadtbibliothek Gütersloh an. Beim „Game After Work“ organisiert der Spieleladen Wolpertinger Brett- und Kartenspiele. Auf den Brücken im ersten und zweiten Obergeschoss ist die Ausstellung „Gegen Rassismus – für Vielfalt“ der Geschwister-Scholl-Schule zu sehen. Die Besucher erwartet Musik verschiedener Genres und ein internationales Büfett, bereitgestellt vom Stadtteilverein Blankenhagen.

Und nicht zuletzt freut sich der „Stammtisch Stricken – Komme wer Wolle“ auf Interessenten. Und auch hier wird das Motto der Nacht der Bibliotheken gelebt. „Wir verbinden nicht nur Maschen, sondern auch Menschen“, sagt Heike Sumfleth vom Stammtisch. „Zuletzt kam eine Brasilianerin zu uns. Sie sagte, in Brasilien sei es zu heiß, um zu stricken. Aber hier will sie es lernen.“

Weitere Informationen gibt es im Internet.

www.stadtbibliothek-guetersloh.de