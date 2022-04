Aktive nennen die Namen von Fluchtopfern

Lasen die Namen der Fluchtopfer vor: Mitglieder der Initiative Parents for Future. Am Rednerpult steht Anette Klee.

Gütersloh (jhr) - An die denken, an die eigentlich niemand mehr denkt: Das ist die Absicht des Gedenktags für Fluchtopfer am Karsamstag in der Martin-Luther-Kirche gewesen. Der Arbeitskreis Asyl der Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh hatte dazu eingeladen, zwölf Stunden lang Namen von Menschen zu nennen, die auf der Flucht vor Krieg, Armut und Verfolgung gestorben sind.

Seit 1993 sind die Namen der Verstorbenen in Listen zusammengefasst, aus denen die Leserinnen und Leser vortrugen. Das Organisationsteam konnte vielfältige Gruppen und Personen des öffentlichen Lebens gewinnen. Heiner Kollmeyer (CDU), Wibke Brems und Gitte Trostmann (Grüne) sowie Volker Richter und Mattis Haverland (SPD) zum Beispiel traten als (teils ehemalige) Mitglieder des Stadtrats an. Sie erinnerten wie ihre Mitstreiter an die unterschiedlichen Schicksale der Opfer.

Von der Achse eines Busses tödlich verletzt

Sie berichteten von einem 20-jährigen Mann aus Guinea, der tödlich verletzt wird, als er sich als blinder Passagier unter einem Touristenbus nach England versteckt und in Belgien von der Achse des Busses erdrückt wird. Ein anderer junger Mann aus Syrien wird bei Iskenderun (Türkei) von türkischen Grenzposten erschossen, als er versucht, die syrisch-türkische Grenze zu überqueren.

Tarek aus Tunesien ertrinkt mit 111 anderen Männern und Frauen, als das Boot, das nach Italien unterwegs ist, vor der Küste Tunesiens sinkt. 68 Insassen können noch gerettet werden. Ebenso tragisch erscheint am Samstag beim Gedenktag in der Martin-Luther-Kirche die Geschichte von Mohamed Fonana. Der 28-jährige stirbt am Bergpass Col de I’Echelle an Unterkühlung. Nur wenige Stunden zuvor ist er an der französischen Grenze zurückgewiesen worden.

Lesern bricht die Stimme

Die Geschichten von erschossenen Kindern, ertrunkenen Babys und jungen Männern, die sich das Leben nehmen, weil sie ewig in überfüllten Notunterkünften ausharren müssen, liest niemand gern vor. Oft bricht am Karsamstag den Leserinnen und Lesern die Stimme.

Wer auf dem Weg zu den letzten Ostereinkäufen eine Pause in der Kirche am Berliner Platz einlegt, erfährt von Menschen, die ihre Heimat aus vielfältigen Gründen verlassen mussten und aus ebenso unterschiedlichen Gründen ihr Ziel nie erreicht haben. Mitglieder des Jugendparlaments, Vertreter von Parents for Future, der Vesperkirche, der AG sozialdemokratischer Frauen, eine Gruppe aus Avenwedde, Lehrerinnen und Schüler des Städtischen Gymnasiums sowie die Gruppen Seebrücke und Stimmwerk beteiligten sich ebenso an der Aktion, die von 9 bis 19 Uhr stattfand, wie Vertreter der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden.