Alfons Hollenhorst ist der König der Könige in Spexard

Gütersloh (gl) - Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard ist in das Jubiläumsjahr gestartet. Den Wettbewerb um den König der Könige gewann Alfons Hollenhorst auf dem Schießstand des Sportschützenvereins.

Der neue Regent schoss vor 25 Jahren den Vogel ab und regierte mit seiner Frau Annegret die Bruderschaft im Schützenjahr 1998/1999. Der langjährige leitende Mitarbeiter der Stadt Rietberg löste seinen Vorgänger Burkhard Willmann ab. Als Zeichen der Würde erhielt der neue König der Könige für ein Jahr einen Holzvogel, und auf dem Winterball wird ihm der Alfons-Steinkamp-Gedächtnispokal überreicht.

Vor 25 Jahren regiert

„Es war ein großer Wunsch, in diesem Jahr König der Könige zu werden, weil ich vor 25 Jahren zum Jubiläumsfest den Vogel abgeschossen habe und meine Mutter Josefine vor 60 Jahren als Königin regierte“, freute sich Alfons Hollenhorst.

Nach dem Start in das 100. Vereinsjahr steht der Winterball am 28. Januar als nächste Veranstaltung an. Der Festakt zum Jubiläum findet am 5. Februar im Spexarder Bauernhaus statt. Das Treffen aller ehemaligen Majestäten mit Partnern findet am 25. März statt.

Das Schützenfest im Juli wird an vier Tagen gefeiert, und im September wird ein Familienausflug nach Haltern am See angeboten. Das 100-Schuss-Schießen ab August und das Jubiläum 25 Jahre Schießstand mit der Siegerehrung beenden die Feierlichkeiten im Oktober.