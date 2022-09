Als die Queen mit dem Zug durch OWL reiste

Eine Königin, die mit der Lok durch die Lande fährt: Vor mehr als 50 Jahren war das noch ganz normal. So erlebte es auch Queen Elizabeth II., als sie Ostwestfalen-Lippe besuchte. Wegen der Standorte der britischen Rheinarmee ergaben sich immer wieder Anlässe für Aufenthalte in der Region.

Queen Elizabeth II. winkt aus dem Fenster des Sonderzugs, der sie am 26. Mai 1965 nach Gütersloh bringt. Vom Bahnhof aus geht es dann per Rolls Royce weiter zum Militärflugplatz im Norden der Stadt.

