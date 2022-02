Als Zeichentrickfigur im Musikvideo mitwirken

Die Gütersloher Band The Sazerac Swingers sucht Sponsoren: Ladengeschäften und Privatpersonen können sich im Zeichentrickfilm verewigen.

Hiesige Sehenswürdigkeiten werden im Zeichentrickfilm der Gütersloher Band The Sazerac Swingers gezeigt. Gezeichnet hat diese der bekannte amerikanische Zeichentrick-Künstler James D. Tancill, der dafür nach Gütersloh gereist ist. Fotos: The Sazerac Swingers

Gütersloh (gl) - Auch nach Corona-bedingten Einschränkungen im Kulturbetrieb haben The Sazerac Swingers nichts an Kreativität eingebüßt. Die Produktion eines animierten Videoclips zum neuen Lied „Burly Girls“ haben im Dezember erfolgreich begonnen – auch mit Unterstützung des Fachbereichs Kultur der Stadt Gütersloh. Nun sucht die Gütersloher Band Sponsoren, die sich im Zeichentrickfilm verewigen möchten.

Film erzählt Geschichte der Gruppe

Der Film, der im Herbst fertiggestellt und 2023 weltweit auf Kurz- und Trickfilmfestivals gezeigt werden soll, erzählt die Geschichte der Gruppe, wie sie nach einem Konzert im Gütersloher Theater einer Geistererscheinung nachgeht und in den Zug nach Berlin steigt. Dort stellt sich die Erscheinung als „Germany’s Queen of Burlesque“, Marlene von Steenvag, auf der Bühne des Wintergarten-Varietés dar, die die Band zu einer gemeinsamen Show einlädt.

Zeichnungen von US-Zeichentrick-Künstler

Das Video wird produziert vom amerikanischen Zeichentrick-Künstler James D. Tancill und seinen Studierenden an der University of Louisiana. Im Rahmen dieses künstlerischen Großprojekts ist Tancill nach Gütersloh gereist, um die hiesigen Sehenswürdigkeiten zu zeichnen. Es folgte ein dreitägiger Videodreh in Berlin.

The Sazerac Swingers waren für Teile des Videodrehs in Berlin.

Innovatives Sponsoringkonzept

Für die weitere Finanzierung hat sich die Gruppe um Bandmitglied Max Oestersötebier ein innovatives Sponsoringkonzept ausgedacht: „Wir bieten Unternehmen mit ihren Ladengeschäften sowie kulturaffinen Privatpersonen einen Auftritt als animierte Figuren in unserem Film an. So etwas Besonderes hat es noch nicht gegeben. Diese Art Kultursponsoring ist nachhaltiger als jede Anzeige und macht auf Jahre hinweg beim Anschauen des Films Freude.“

Gütersloher haben Auftrittsmöglichkeit

Knapp die Hälfte der Auftrittsmöglichkeiten sei bereits vergeben. So ist die Wurstbude am Bahnhof Schönhauser Allee/Eberswalder Straße durch einen Gütersloher Rechtsanwalt personalisiert. Auch ein Einzelhändler habe sich im Film verewigt. Die Band sucht weitere Unterstützer: „Für 750 Euro kann man sich als Person in unserem Zeichentrickfilm darstellen lassen. Für 2000 Euro ist man mit seiner Firma oder seinem Ladengeschäft dabei.“ Ein Großteil der Kosten entfalle auf die Zeichenarbeit. Der Rest hilft der Projektrealisation.

Weitere Informationen unter info@sazeracswingers.com oder 0170/1541251.