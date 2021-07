Am Bürgerzentrum Garagen gestaltet

Nach langen Wochen des coronabedingten Lockdowns ist das Bürgerzentrum Lukas im Gütersloher Stadtteil Blankenhagen jetzt mit einem besonderen Projekt in den Bereich der Lockerungen zurückgekehrt: eine Einführung in die Graffito-Kunst.

Begleiteten die Gestaltung des Graffitos am Bürgerzentrum Lukas in Blankenhagen: (v. l.) Künstler Nils Neumeyer, Jörg Teckemeier (Fachbereich Schule und Jugend, Stadt Gütersloh), Carla Terhechte und Christian Kempe (beide Bürgerzentrum Lukas, Fachbereich Schule und Jugend, Stadt Gütersloh).

Eine Woche lang probierten sich Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren künstlerisch aus und sammelten mit Sprühdosen neue Erfahrungen im kreativen Bereich der Graffito-Kunst. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Moosbewachsene Garagen bislang kein Blickfang

Die beiden moosbewachsenen Garagen am begrünten und bewaldeten Areal waren bisher als wenig ansprechender Blickfang beim Zugang zum Bürgerzentrum aufgefallen. Im Verlauf der kreativen Woche änderte sich dieses Bild.

In Zusammenarbeit mit dem freischaffenden Künstler Nils Neumeyer entwickelten die teilnehmenden Mädchen und Jungen ein Motiv zur Neugestaltung einer der beiden Garagen. Die zweite Garagenwand diente im Lauf des Projekts zunächst als Übungswand und wird laut Mitteilung nach Abschluss der kreativen Woche zur ersten öffentlichen Graffito-Wand in Blankenhagen.

Einführung im Umgang mit Spraydosen

Bevor es mit der Verschönerungsaktion so richtig losging, setzten sich die Teilnehmenden zunächst mit ihrem Werkzeug der Sprühdose auseinander: Warum ist eine Kugel in der Dose? Wie hält man die Dose so, dass die Striche nicht verlaufen und trotzdem fein bleiben? Wie heißen die Kappen auf den Sprühdosen? Warum kann man mit manchen ganz dick malen und mit anderen nur ganz fein? Was ist legal und was ist illegal beim Graffiti-Zeichnen?

Ergebnis lässt sich am Bürgerzentrum bewundern

All diese Fragen beantwortete Nils Neumeyer den Jugendlichen. Dann ging es für die Nachwuchskünstler an die Übungswand, an der sie ihren kreativen Ideen freien Lauf lassen konnten und gemeinsam das vorab entwickelte Motiv an die Garagenwand sprühten. Wer das Ergebnis des neugestalteten Kunstwerks sehen oder sich selbst mit ersten eigenen Sprühversuchen an der öffentlichen Graffito-Wand ausprobieren möchte, ist eingeladen, das Bürgerzentrum Lukas am Spiekergarten 34 in Blankenhagen zu besuchen.