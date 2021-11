Am Klinikum Gütersloh wird wieder auf Corona getestet

Gütersloh (cabo) - Am Klinikum Gütersloh, Reckenberger Straße 19, geht am Mittwoch, 24. November, um 9 Uhr ein Testzentrum in Betrieb: Innerhalb von 15 bis 20 Minuten soll nach einem Rachen-Abstrich feststehen, ob eine Corona-Infektion vorliegt. Ein negativer Test ist für Ungeimpfte nötig, um das Klinikum nach der 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) betreten zu dürfen. Als Betreiberin des Testzentrums fungiert Apothekerin Sabine Schöning, Pächterin der Adler-Apotheke am Klinikum. Die 41-Jährige wird eigenen Angaben nach mindestens „die nächsten Monate“ den Testbetrieb mit Personal ihrer Apotheke gewährleisten.

120 Personen können getestet werden

Pro Tag sollen sich ihren Angaben nach etwa bis zu 120 Personen kostenlos auf Corona testen lassen können. Schöning hatte im vergangenen Sommer zwischen Juni und Oktober bereits diesen Service angeboten, allerdings in den Räumen ihrer Apotheke. Jetzt kann sie ihr Testzentrum in einem dafür eingerichteten Container betreiben, den der Malteser Hilfsdienst (MHD) bereitstellt. Er steht am Besucher-Parkplatz des Klinikums, ist von der Reckenberger Straße aus am schnellsten zu erreichen. „Der Container ist ein guter Schritt nach vorn, waren doch zuvor Räume der Apotheke durch den Testbetrieb belegt gewesen“, blickt Schöning zurück. Dass der MHD den Container zur Verfügung stellt, sei auf die gute Kooperation mit dem Klinikum zurückzuführen, betont sie.

Alles wird genau dokumentiert

Pro Tag wird Schöning zwei Beschäftigte aus ihrer Apotheke für das Corona-Testzentrum abstellen. Einer kümmere sich um die Dokumentation eines jeden Tests, der andere nehme den Rachen-Abstrich vor. Vor dem Hintergrund früherer, bundesweiter Betrugsfälle in solchen Test-Einrichtungen habe der Gesetzgeber die bürokratischen Hürden höher gelegt, es müsse alles genauestens dokumentiert werden, berichtet Schöning. Wer sich dort testen lasse, sollte idealerweise auf seinem Smartphone die Corona-Warn-App installiert haben. Somit würde das Ergebnis innerhalb von gut 15 Minuten dort angezeigt. Wer kein Mobiltelefon dabei habe, bekomme das Ergebnis ausgedruckt in die Hand, spricht Schöning vor allem auf ältere Menschen an. Sabine Schöning sucht übrigens noch Personal für das Testzentrum. Wer Interesse hat, meldet sich unter 05241/987664. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. Samstags und sonntags: von 9 bis 12 Uhr.

Impfungen an der Marienfelder Straße

In der Impfstelle des Kreises, dem früheren Impfzentrum und Naafi-Supermarkt an der Marienfelder Straße 351, werden von heute an bis zunächst zum 23. Dezember wieder Menschen gegen das Corona-Virus geimpft. Sämtliche Termine waren zum Start des Online-Portals am Mittwoch, 17. November, innerhalb von zwei Stunden ausgebucht gewesen. Gibt es darüber hinaus neue Termine? Dazu äußert sich Jan Focken als Sprecher der Kreisverwaltung auf Anfrage: „Das kündigen wir an, sobald darüber entschieden ist – zunächst soll die Impfstelle starten.“ Focken: „Gespräche zur Ausweitung an der Marienfelder Straße laufen. Auch neue Termine in den Kommunen werden ständig geplant.“ Aktuell sei der Betrieb bis Ende Januar durch das Land NRW abgesichert, Letzteres entscheide auch über den Weiterbetrieb.