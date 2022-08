Angebote sollen Situation am Fuchsweg verbessern

Gütersloh (din) - Die Stadtverwaltung sieht zur Unterkunft am Fuchsweg in Avenwedde keine Alternative. Die Klientel an Bewohnern könne nur dort untergebracht werden, hieß es am Donnerstag im Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren.

Wie Roland Thiesbrummel, Leiter des Fachbereichs Soziales, berichtete, sind dort zurzeit 17 Männer untergebracht. Davon fielen 6 in den Bereich Asylbewerber und 11 in den Bereich Obdachlosigkeit. Die von der Verwaltung gesetzte Obergrenze von 20 Bewohnern werde eingehalten. In der Regel seien auch nicht alle an Ort und Stelle. Im August seien es bisher durchschnittlich zehn Personen gewesen. Damit sei das Gebäude „nicht überbelegt“.

Sozialraum und Beratungssprechstunden

Die Verwaltung habe weitere Maßnahmen ergriffen. So sei ein Sichtschutz zum benachbarten Reiterhof beauftragt worden. „Der Zaun steht, bevor im Herbst das Laub von den Bäumen fällt“, versprach Thiesbrummel. Geplant sei auch, einen Grillplatz mit Feuerschale und Bänken anzulegen. Die große Wiese werde künftig nur noch im vorderen Teil gemäht.

Ein großer Raum in der Unterkunft sei zu einem Sozial- und Gemeinschaftsraum umgestaltet worden. Dort solle es regelmäßig Angebote für die Bewohner geben. Außerdem seien wiederkehrende Sprechstunden geplant, um den Bewohnern zu helfen, ihre Lebenssituation zu verbessern. Bei einigen sei dazu viel Arbeit notwendig.

Unschöne Vorfälle

Für die Grünen begrüßte Gitte Trostmann die Maßnahmen. Das grundsätzliche Problem sei aber das Verhalten der Männer auf dem Weg zur Bushaltestelle an der Avenwedder Straße: „Das ist sehr unschön, was dort passiert“, sagte Trostmann unter Berufung auf Berichte von Anwohnern. Mehr Betreuung der Männer und ein Sicherheitsdienst würden den Menschen in der Siedlung helfen.

Ähnlich äußerte sich Daniel Helmig (CDU): „Wir sind sehr beunruhigt über die Vorgänge und über das, was die Anwohner dort ertragen müssen.“ Perspektivisch solle man darüber nachdenken, ob einzelne der 17 Bewohner nicht auf andere Einrichtungen verteilt werden könnten. Helmig hinterfragte, ob eine Feuerschale und Bänke sinnvoll seien für die Klientel, die dort lebe.

Freie Bürger

Thiesbrummel betonte, es gebe bereits rund um die Uhr einen Sicherheitsdienst im Gebäude. In den vergangenen Wochen seien keine besonderen Vorkommnisse gemeldet worden. Davor habe es einen „unschönen Vorfall“ gegeben, bei dem zwei Bewohner aufeinander losgegangen seien. Eine Überwachung der Wege durch den Sicherheitsdienst sei eine Erweiterung des Auftrags, die teuer und nicht zu bewerkstelligen sei. Außerdem handele es sich bei den Bewohnern um freie Bürger, die nicht auf Schritt und Tritt überwacht werden wollten. Aktuell gebe es keine Alternative zu dem Gebäude. Im Zweifelsfall müsse die Polizei gerufen werden.

Männer mit besonderem Betreuungsbedarf

Der Ausschussvorsitzende Volker Richter (SPD) warnte davor, eine andere Lösung in Aussicht zu stellen, die es nicht gebe. Man würde nur in anderen Unterkünften neue Baustellen schaffen. Nicole Mandalke (BfGT) fragte nach den Unterkünften an der Holzheide und warum es dort funktioniere. Jürgen Zöllner vom Fachbereich Soziales berichtete, an der Holzheide seien 120 Menschen, darunter auch Obdachlose, Geflüchtete und Familien untergebracht. Die Unterkunft am Fuchsweg sei eine Einrichtung für Männer, die einen besonderen Betreuungsbedarf hätten. Deshalb gebe es dort einen Sicherheitsdienst.