Anrufe: Betrüger wollen Daten abgreifen

Gütersloh (gl)

Die Verbraucherberatung an der Blessenstätte warnt, es gebe im Kreis Gütersloh vermehrt betrügerische Anrufe. Die Betrüger gäben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und fragten sensible Daten wie Zählernummern, Adressen und Kontodaten ab, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale.