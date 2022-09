Erweiterte Bundesstraße B51/B64n: Ausbau vor dem Aus?

Schon 50 Jahre wird um den Ausbau der B51/B64n gestritten. Seit 2016 stehen im Bundesverkehrswegeplan Umgehungsstraßen für Warendorf, Beelen und Herze­brock-Clarholz (Kreis Gütersloh) sowie ein vierspuriger Ausbau zwischen Münster-Handorf und Telgte. Doch inzwischen ist denkbar, dass der Ausbau ausfällt. Einige Kommunen an der Strecke wollen ihn nicht mehr.

Projekt könnte am Widerstand münsterländischer Kommunen scheitern – IHK drängt

Ihre Gründe: Kosten, Klimawandel und die erwartete Entwicklung des Verkehrs. Als erster CDU-Vertreter hat der Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier (Warendorf) eingeräumt, dass er „die Gesamtmaßnahme für nicht umsetzbar“ hält. Die B51/B64n könnte damit bundesweit eine der ersten Straßen werden, die nicht mehr gebaut wird, weil die angrenzenden Kommunen sie nicht mehr wollen. Räte entlang der Strecke haben ge­gen den Ausbau gestimmt: Beelen (2017), Telgte und Münster (2020) sowie Warendorf und Ostbevern (2021).

In OWL sieht man den Ausbau indes positiv. „Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz hält ge­mäß eines Ratsbeschlusses von 2017 weiter an den Planungen zum Bau der Umgehungsstraße fest. Wir unterstützen den Ausbau und hoffen, dass unsere Änderungswünsche in den aktuellen Planungen berücksichtigt werden“, so Bürgermeister Marco Diethelm (CDU).

Bernhard Daldrup. Foto: Hans Buttermilch

Die Stadt Münster hat eine Studie in Auftrag gegeben, die analysieren soll, ob der vierstreifige Ausbau noch erforderlich ist. Bernhard Daldrup, SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Warendorf, glaubt: „Das könnte ein beispielhaftes Projekt werden. Wir dürfen diese Planung nicht auf Biegen und Brechen durchziehen.“ Die Pläne seien nicht mehr zeitgemäß. Er bemühe sich schon länger, bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) einen Termin mit Vertretern der Städte an der Bundesstraße zu bekommen, um ihn an die Ablehnung der benachbarten Kommunen zu erinnern. „Durch eine Ministerentscheidung kann man viel machen“, sagt er.

Die münsterländische Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen befürwortet den Ausbau am stärksten. Ihr Verkehrsexperte Joachim Brendel betont, dass der vierspurige Ausbau der Trasse zwischen Münster-Umgehungsstraße und Handorf für die IHK „allerhöchste Priorität“ habe. Da sei sie zu keinen Änderungen bereit. Dagegen könne er sich vorstellen, dass auf der Strecke von Handorf bis Telgte ein- und zweispurige Abschnitte, die sich abwechseln („2+1-Ausbau“), „so gerade ausreichen“.

Für 2030 prognostiziere das letzte Verkehrsgutachten auf der B 51 rund 35.500 Fahrzeuge zwischen Telgte und Münster. Selbst wenn auf der Bahnstrecke doppelt so viele Züge fahren würden, blieben 33.500 Fahrzeuge übrig. Die könnte eine zweistreifige Bundesstraße nicht bewältigen. Ein 2+1-Ausbau biete 30.000 Autos pro Tag Platz: „Was auch immer gebaut wird, muss zu dem Verkehr passen, der zu erwarten ist.“

Auch die IHK Ostwestfalen spricht sich für den Ausbau aus. „Seit Jahrzehnten fehlt eine leistungsfähige und nachhaltige Verbindung zwischen den Wirtschaftsräumen Bielefeld und Müns­ter. Auch unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrsprognosen sind wir weiterhin davon überzeugt, dass Ostwestfalen und das Münsterland angesichts der wirtschaftlichen Dynamik beider Regionen mehr denn je auf eine direkte und leistungsfähige Straßenverbindung angewiesen sind“, heißt es von der Kammer.

Die B64n mit der Ortsumgehung Herzebrock-Clarholz gehöre deshalb aus Sicht der IHK zu den wichtigsten Verkehrsprojekten in Ostwestfalen. „Wir gehen davon aus, dass das Planfeststellungsverfahren dazu noch in diesem Jahr eröffnet wird. Das sieht der Zeitplan so vor, und uns ist nichts Gegenteiliges bekannt“, sagt IHK-Sprecher Jörg Deibert.

Neben einer deutlich verbesserten Verkehrsanbindung sehe man den besonderen Nutzen der neuen Trassenführung der B64n insbesondere auch in neuen Gestaltungsmöglichkeiten für die dann vom Verkehr erheblich entlasteten Ortszentren von Warendorf, Beelen und Herzebrock-Clarholz. „Niemand nimmt die Folgen der Verkehrsentwicklung und des erforderlichen Straßenbaus leichtfertig in Kauf. Die örtlichen Belastungen für den Menschen, Natur- und Landwirtschaft müssen ernst genommen und im Verfahren berücksichtigt werden. Dazu gibt es das Planfeststellungsverfahren“, so Deibert.

Sven-Georg Adenauer, Landrat im Kreis Gütersloh, Foto: dpa / David Inderlied

Für den Landrat des Kreises Gütersloh, Sven-Georg Adenauer (CDU), geht es in erster Linie um ei­ne Lösung für die Gemeinde in seinem Kreis. „Es wird darum gehen, intelligente Lösungen zu finden, die möglicherweise von der ursprünglichen Planung abweichen. Aber dass etwas geschehen muss, um die Ortsteile Herzebrock und Clarholz zu entlasten, steht für mich außer Frage“, sagt Adenauer.

Der Zeitgeist habe vielerorts die ursprünglichen Planungen überholt, das zeige sich auch in der kritischen Haltung vieler Anrainerkommunen. „Bevor man sich von der Planung komplett verabschiedet, wäre sicher eine vertiefte Betrachtung, wie man auf der Strecke zwischen Münster und Rheda-Wiedenbrück ein leistungsfähiges Nebenein­ander von Bahn und Straße ermöglichen kann, sinnvoll und notwendig“, sagt der Gütersloher Landrat weiter.

„ Es wird darum gehen, intelligente Lösungen zu finden, die möglicherweise von der ursprünglichen Planung abweichen. “ Sven-Georg Adenauer, Landrat des Kreises Gütersloh

Dafür, dass Oliver Krischer, grüner Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, vor der Landtagswahl zu den eifrigsten Gegnern des Ausbaus gehörte, ist sein Ministerium in der Frage bemerkenswert zurückhaltend. Die neue Landesregierung plane „im Verkehrsbereich eine politisch Neubestimmung“. Zurzeit überarbeite das Landesverkehrsministerium das Verfahren zum Landesstraßenverkehrsplan, das im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Solange würden keine neuen Straßen geplant, laufende Projekte aber weiterbearbeitet. Mehr gab Krischers Sprecher zu dem Straßenprojekt nicht preis.

Und Straßen-NRW hatte für diesen Sommer geplant, die Unterlagen für den Ausbau an die Bezirksregierung zu schicken, um eine Baugenehmigung zu erwirken. Obwohl die Unterlagen komplett seien und „eingereicht werden könnten“, ist das bislang nicht passiert. Das Ministerium hat auf die Frage, warum das bislang nicht geschehen ist, bislang nicht geantwortet.